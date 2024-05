Modica, nuove strisce blu all’ospedale, scoppia la protesta

Cittadini su tutte le furie per i parcheggi a pagamento a ridosso del “Maggiore Nino Baglieri” di Modica. La sindaca Monisteri: “Per compensare, presto stalli gratuiti davanti all’ex Tribunale”

MODICA – Non si placano le polemiche per i nuovi parcheggi a pagamento a ridosso dell’ospedale “Maggiore Nino Baglieri” che, di fatto, riducono ancor di più i parcheggi liberi e ciò a danno principalmente delle tasche dei cittadini e, per lo più, dei parenti dei pazienti del nosocomio modicano.

Strisce blu davanti all’Ospedale di Modica

Nei giorni scorsi, infatti, i parcheggi liberi del piazzale antistante allo storico ingresso dell’ospedale, sono stati trasformati quasi interamente in parcheggi a pagamento. Ciò ha fato scatenare l’ira dei cittadini che si sono visti sottrarre dei parcheggi e indirettamente addebitare il costo di un parcheggio, finora gratuito, ma che adesso non lo sarà più.

Non è la prima volta che in città la predisposizione di nuovi parcheggi a pagamento suscita le lamentele tra la cittadinanza e ciò anche per decisioni avventate che spesso non tengono conto delle esigenze dei cittadini, come nel caso della rimodulazione dei parcheggi a pagamento nel centro storico della città, allorché qualche anno fa fece scoppiare le polemiche tra residenti e commercianti che manifestarono il loro disaccordo e la loro disapprovazione, poiché ulteriormente penalizzati dalla commutazione in blu dei pochi parcheggi già esistenti sulle strisce bianche.

Inoltre, tantissimi cittadini non residenti hanno a suo tempo evidenziato la non equa ripartizione e proporzione tra strisce blu a pagamento e strisce bianche gratuite nelle immediate vicinanze che sono state commutate in blu.

Sulla vicenda, la sindaca, Maria Monisteri, ha tenuto a precisare che “nei prossimi giorni ci sarà un sopralluogo presso il piazzale Beniamino Scucces, di fronte all’ex Tribunale di Modica per pianificare la realizzazione di nuovi stalli gratuiti, così da compensare i parcheggi liberi trasformati nei giorni scorsi in parcheggi a pagamento attraverso la realizzazione delle strisce blu”.

Anche a Marina di Modica pochi parcheggi liberi

Come se tutto ciò non bastasse, anche presso la frazione marinara di Marina di Modica pare che i parcheggi liberi stiano sempre più diminuendo a beneficio degli stalli a pagamento.

È questo il caso della terza piazzetta, fino alla scorsa stagione completamente libera e a piena disposizione dei cittadini ma che adesso sarà destinata ad ospitare parcheggi a pagamento. Anche su tale rimodulazione la sindaca ha spiegato che “nella stessa zona sarà realizzato un parcheggio libero con circa 1500 posti auto”.

Insomma, un trambusto giustificato ma inutile se solo si fosse comunicata anzitempo la volontà dell’Amministrazione comunale di voler compiere tali cambiamenti ma con le dovute compensazioni.