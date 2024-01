Modica, perde controllo auto e cappotta: donna in ospedale

A soccorrere l'automobilista sono state alcune passanti

Brutta disavventura per un’automobilista, stamani, in Via Nuova Sant’Antonio, al quartiere d’Oriente, a Modica. La donna, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perduto il controllo del mezzo finendo per schiantarsi contro la saracinesca di un box.

Passanti in aiuto

A fare temere il peggio il ribaltamento della vettura. Immediatamente soccorsa da alcune passati, la malcapitata è stata poi trasferita in ambulanza al Pronto Soccorso del Maggiore.