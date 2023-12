Momenti di paura per una famiglia agrigentina, stufa prende fuoco e danneggia abitazione

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la famiglia. Per fortuna non si sono registrati feriti

Paura per una famiglia di Agrigento nel giorno di Natale. I componenti di un nucleo familiare sono riusciti a mettersi in salvo da un incendio divampato all’interno della loro abitazione al primo piano di un immobile nel quartiere Rupe Atenea.

La stufa a fuoco

Secondo una prima ricostruzione, a scatenare il rogo sarebbe state una stufa troppo vicina all’albero di Natale. Lanciato l’allarme, sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che, giunti sul posto, hanno avviato l’intervento di spegnimento delle fiamme e messo in sicurezza la famiglia. Per fortuna non si sono registrati feriti. Presenti anche i carabinieri della locale stazione.