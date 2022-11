La federcalcio inglese chiede di rispettare la privacy del giocatore

Ben White ha lasciato il ritiro dell’Inghilterra per ragioni personali. Lo comunica la Federcalcio inglese chiedendo che “la privacy del calciatore venga rispettata in questo momento”.

Quattro presenze in nazionale, il 25enne difensore dell’Arsenal in questo Mondiale in Qatar non è mai sceso in campo: in panchina per le prime due gare con Iran e Usa, era indisponibile per la sfida di ieri col Galles.