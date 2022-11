Mondiali in Qatar, Macron: “Sono un segno di cambiamento”

“Questi mondiali di calcio, i primi organizzati in un Paese arabo, sono un segno tangibile di cambiamento in corso. Il Qatar è diretto in questa direzione: deve continuare e può contare sul nostro sostegno”. E’ quanto scrive Emmanuel Macron su Twitter, sottolineando anche che “in un mondo che deve affrontare una serie di crisi, dobbiamo proteggere lo spirito dello sport: lo sport deve offrire uno spazio per unire le persone attorno a valori universali”.

Il presidente francese chiude poi con un tweet di augurio a “tutte le squadre e nazioni rappresentate: con ogni goal segnato, le grida di gioia risuoneranno in tutto il mondo”. “E…Forza ‘les Bleus!” conclude inneggiando alla nazionale francese.