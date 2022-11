Mondiali Qatar 2022, Buffon: “Da sempre tifo Camerun”

"Giustissima - ha aggiunto Buffon - la presenza dell'Iran, lunga vita al coraggio dei suoi giocatori"

La formazione del Camerun “l’ho sempre tifata come seconda squadra, fin dai mondiali dell’82 per poi trovare questa consacrazione nel ’90 quando fu la vera sorpresa del Mondiale italiano. Ci sono stati diversi giocatori che mi sono entrati nel cuore, so l’intera rosa del 1990 a memoria”. Lo dice Gigi Buffon, Intervenuto a “Radio Anch’io sport” di Radio 1 Rai.

“La presenza dell’Iran – ha aggiunto -la reputo giustissima perché lo sport deve essere meritocratico e loro si sono meritati sul campo questa occasione. Se poi questa partecipazione diventa anche un modo per lanciare dei segnali di umanità collettiva, ben venga la cosa. Lunga vita al coraggio dei giocatori dell’Iran”.