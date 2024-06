Monreale, boom di voti per Arcidiacono: secondo mandato per il sindaco

Sarà ancora Alberto Arcidiacono il sindaco di Monreale: con un preferenza schiacciante, scatta il secondo mandato per il primo cittadino

E’ arrivata la riconferma per il candidato sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono. Il primo cittadino uscente, sostenuto dal deputato regionale Marco Intravaia, presidente del consiglio comunale nell’ultima sindacatura, Dc di Cuffaro, e da tre liste civiche, ha ottenuto una maggioranza davvero schiacciante.

Per Arcidiacono l’84,22% delle preferenze

Arcidiacono ha totalizzato ben 3.016 voti (84,22%). Niente da fare per i tre sfidanti. Natale Macaluso, candidato di Fratelli d’Italia, non è riuscito a superare il 4% (588 voti). Corsa in solitaria pure per il Partito democratico che aveva puntato sul sindacalista Lillo Sanfratello: per lui grande delusione con soli 999 voti (6,93%). Esce sconfitto anche il Movimento Cinque Stelle che ha voluto creare un legame con Nord chiama Sud” di Cateno De Luca, schierando l’ingegnere Filippo Parello. Il candidato pentastellato però, non ha ottenuto i risultati sperati, ottenendo solo 686 voti (4,76%).

Arcidiacono: “Molto felice, grande attestato di stima”

Soddisfatto ed orgoglioso il nuovo – vecchio – primo cittadino di Monreale, Alberto Arcidiacono, che ha così commentato la vittoria alle elezioni. “Sono molto felice – dice Arcidiacono – tutta la squadra non si è mai risparmiata, eravamo ottimisti, ma non ci aspettavamo un risultato del genere. È un attestato di stima per il lavoro svolto fin qui”.

