Jessica Morlacchi: “Denunciare Memo Remigi? Gli voglio bene, ecco la mia decisione”

Nel talk pomeridiano di Rai Uno condotto da Serena Bortone, il musicista ha palpato in diretta il sedere della cantante

Ora che la bufera scatenatasi su Memo Remigi si è placata, la cantante Jessica Morlacchi ragiona a bocce ferme e spiega di non avere intenzione di procedere per vie legali nei confronti dell’ex compagno di lavoro con la quale ha collaborato a lungo a Oggi è un altro giorno. I fatti sono ormai arcinoti: nel talk pomeridiano di Rai Uno condotto da Serena Bortone, il musicista ha palpato in diretta il sedere della cantante, episodio che ha spinto la tv di stato a licenziarlo in tronco. Intervistata da Diva e Donna, la Morlacchi è tornata sulla vicenda, sottolineando che nonostante quello che è accaduto continua a voler bene a Memo e che non ci sarà alcuna denuncia da parte sua.

“Gli voglio bene come a un nonno. Non lo denuncerò”, ha precisato Jessica che ha poi provato a dare una spiegazione logica di quel che è avvenuto in quel funesto pomeriggio, quando la mano del cantante e scivolata impropriamente lungo il suo fondoschiena. “Penso abbia avuto un momento di confusione. È l’unica spiegazione che riesco a darmi”, ha aggiunto l’ex Gazosa lungo le colonne di Diva e Donna. E ancora: “Non ho idea di che cosa gli sia venuto in mente in quel momento: abbiamo lavorato insieme per due anni in maniera fantastica, senza nessun problema e nel massimo rispetto reciproco, e poi, in diretta tv, ha fatto un gesto del genere. Ma perché?”.

Seconda Jessica conta anche il fattore età. Memo Remigi ha 84 anni: “Penso che sia proprio vero che a una certa età si perdano i freni inibitori e si torni un po’ bambini. È l’unica spiegazione che riesco a darmi”. A infastidire ulteriormente la Morlacchi sono state le scuse del musicista giunte in ritardo. “Questo ha aumentato il mio dispiacere. Ci sono voluti Striscia la notizia e la consegna del Tapiro d’oro perché chiedesse scusa a me, a Serena Bortone, alla Rai e al pubblico”, ha evidenziato l”affetto stabile’ di Oggi è una ltro giorno.