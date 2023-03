Morte Antonio Cantale, domani i funerali del 17enne: si indaga sulle cause dell’incidente

Domani l'ultimo saluto alla vittima dell'incidente mortale di Aci Sant'Antonio. Si cerca di capire cosa possa aver causato il sinistro fatale.

È una comunità attonita e sconvolta quella di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, funestata dalla morte di Antonio Cantale, il 17enne deceduto martedì 7 marzo nell’incidente di via Lanza ad Aci Sant’Antonio.

Il giovane era originario della località etnea e proprio lì andava a scuola, l’istituto tecnico economico “Enrico De Nicola”. In tanti in queste ore sui social hanno espresso messaggi di cordoglio e dolore per l’improvvisa scomparsa del ragazzo.

La ricostruzione della morte

Altri, invece, si domandano cosa possa aver provocato il sinistro che ha spezzato una vita così giovane. Apparentemente, sembra che Antonio Cantale possa aver perso il controllo del proprio scooter a causa delle condizioni non perfette del manto stradale.

Sembrerebbe escluso, al momento, il coinvolgimento di altri mezzi. L’unica certezza è la morte del giovane, con i sanitari del 118 che non avrebbero potuto fare nulla per evitare il triste destino.

Domani la cerimonia funebre

Nella giornata di domani, venerdì 10 marzo, alle ore 16, si terranno i funerali nella chiesa Madre di San Giovanni La Punta. Il corteo funebre avrà inizio alle ore 15,30 dalla casa dove il giovane risiedeva con la famiglia.