Morte Berlusconi, Trantino: “Non dimenticherò mai sua chiamata del 26 maggio”

Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha voluto ricordare con un post su Instagram Silvio Berlusconi, scomparso oggi all'età di 86 anni

Silvio Berlusconi non c’è più.

L’ex Cavaliere si è spento oggi, lunedì 12 giugno 2023, presso la clinica “San Raffaele” di Milano dove era ricoverato per la seconda volta a causa delle complicazioni della leucemia di cui era affetto.

Una data che enterà nella storia italiana, trattandosi di un uomo, un personaggio, che nel bene e nel male ha caratterizzato in più ambiti gli ultimi 40 anni della Repubblica tricolore.

Tantissimi sono i messaggi di cordoglio arrivati per il leader di Forza Italia: dal mondo della politica e dello sport, a quelli dell’imprenditoria e dello spettacolo.

Il ricordo del sindaco di Catania Trantino per Berlusconi

“Ci saranno gli agiografi – scrive il sindaco etneo su Instagram – Ci saranno le iene. Io so che il 26 maggio sera, al termine di una memorabile giornata, alle 23, Silvio Berlusconi mi chiamo’ e pur con voce stanca rivolse gli auguri a me (con parole che non dimenticherò) e soprattutto alla città di Catania a lui sempre cara. Il resto apparterrà alla storia che saprà filtrare una cronaca spesso faziosa. Quella telefonata di un uomo che avrebbe avuto tanto altro a cui pensare rimarrà un segno di amore per la città e di considerazione per la mia persona, che non dimenticherò mai. Rip”.