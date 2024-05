Morte nel Comando della Polizia Locale: vigile spara e uccide una collega

Un vigile urbano ha sparato con la propria pistola d'ordinanza e ucciso una collega all'interno del Comando della Polizia Locale.

Un dramma si è consumato oggi pomeriggio. Ad Anzola dell’Emilia, nella città metropolitana di Bologna, un vigile urbano ha sparato con la propria pistola d’ordinanza e ucciso una collega all’interno del Comando della Polizia Locale. La donna, un’ex vigilessa di 33 anni, è praticamente morta sul colpo. L’aggressore è un uomo di circa 60 anni. Arrivati i Carabinieri che hanno avviato le indagini e la scientifica che si occupa dei rilievi.

Le prime notizie

Si stanno effettuando indagini per comprendere se la vittima fosse dipendente o meno del Comando dell’Unione dei Comuni. I sanitari del 118 hanno solamente potuto constatare il decesso. Il colpevole è stato arrestato e non ha opposto resistenza. Il Comando di via Goldoni, che è pure sede della Casa comunale, è stato delimitato dalle autorità. Non sarebbe escluso il movente passionale. Attualmente non è noto se il colpo d’arma sia partito intenzionalmente oppure nel corso di una colluttazione tra i due.