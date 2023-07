La tragedia e il nobile gesto, i genitori di Greta donano gli organi della piccola

Un gesto di solidarietà dopo l'incredibile tragedia che ha sconvolto l'intera Sicilia.

I genitori della piccola Greta, la bambina morta dopo la caduta dal balcone di casa a Mazara del Vallo, hanno deciso di donare gli organi.

Un gesto di grande generosità e solidarietà dopo una tragedia che ha lasciato sotto shock l’intera comunità del Trapanese e anche tutto il resto della Sicilia.

Piccola Greta, caduta dal balcone: genitori donano organi

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica della tragica morte della piccola, di appena 4 anni. Secondo una prima ricostruzione, la bambina sarebbe precipitata dal balcone posto al secondo piano della sua abitazione in via Castelvetrano a Mazara del Vallo. Le cause sono ancora da accertare.

Trasferita d’urgenza prima all’ospedale Abate Ajello di Mazara del Vallo e poi al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, la piccola è rimasta in vita per alcuni giorni nonostante le gravissime lesioni riportate. Nonostante l’intervento alla milza e i tentativi dei medici, ieri è stata dichiarata la morte cerebrale della piccola.

Una tragedia che ha spento la speranza di tutti coloro che si auguravano un miracolo. Nelle scorse ore i genitori hanno ufficializzato la scelta di donare gli organi della bambina, che potranno salvare tante altre persone che lottano tra la vita e la morte.

Immagine di repertorio