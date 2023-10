Morte Laura Salafia, Trantino: “A Catania sarà intitolato un luogo in sua memoria”

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha annunciato la futura intitolazione di uno spazio in città per ricordare Laura Salafia.

La città di Catania non dimenticherà Laura Salafia, la studentessa originaria di Sortino (Siracusa) raggiunta da un proiettile di pistola il 1° luglio 2010 in piazza Dante all’esterno del Monastero dei Benedettini e morta oggi all’età di 47 anni.

Il sindaco del capoluogo etneo, Enrico Trantino, ha annunciato che prossimamente in città verrà dedicato un luogo alla memoria della donna, rimasta per 13 anni sulla sedia a rotelle.

“Sarai esempio per nuove generazioni”

“A Dio Laura, per tredici anni la tua sofferenza ha interrogato le nostre coscienze su un atto di violenza che ti ha colpito innocentemente, vittima ingiusta di una cinica sorte”, ha scritto Trantino sulla propria pagina Facebook.

“Faremo in modo di ricordarci di te in modo perenne con l’intitolazione di un luogo della tua città adottiva, Catania, affinché il tuo modello di donna di cultura, esemplare e coraggiosa, rimanga un esempio anche per le future generazioni”, ha voluto sottolineare il primo cittadino catanese.