Malore o incidente? Mistero sulla morte di un operaio edile, indaga la Procura di Patti

Mistero a Torretta, in provincia di Palermo, sulla morte di un operaio edile di 57 anni originario di Falcone, Giovanni Cambria Torrenova.

La Procura di Patti ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause e sulla dinamica esatta del decesso.

La morte di Giovanni Cambria Torrenova

Il decesso risale allo scorso lunedì. A lanciare l’allarme sarebbero stati la moglie e i figli dell’operaio, che – non vedendolo tornare a casa dopo la fine del turno di lavoro – avrebbero iniziato a chiamare il 57enne telefonicamente ma senza ricevere risposta. Un collega del defunto, poco dopo, li avrebbe avvertiti del presunto malore del 57enne e del trasferimento del malcapitato – con automezzo privato – prima all’ospedale Sant’Agata di Militello e poi all’ospedale di Patti. I medici di quest’ultimo nosocomio, purtroppo, hanno confermato il decesso dell’operaio.

I misteri

Purtroppo, i tentativi di rianimazione non sono bastati a salvare Giovanni Cambria Torrenova. Rimangono, però, degli elementi da chiarire sulla sua morte: prima di tutto, sembra che non risultino chiamate al 118 per richiedere l’intervento di un’ambulanza; secondo, si teme che la causa del decesso possa non essere legata a un malore ma qualcosa di diverso, come un incidente sul lavoro.

Toccherà alla Procura di Patti stabilire se i dubbi siano legittimi e se ci siano eventuali responsabilità dietro il decesso del 57enne, che stava lavorando alla ristrutturazione di un edificio del Messinese.

