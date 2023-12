Malore durante la gara: muore Leonardo Mazzara, giovane atleta siciliano

Nulla da fare per il 33enne, originario di Valderice (TP), che proprio poche ore prima della sua tragica fine aveva partecipato a una gara.

Dolore e shock a Calatafimi Segesta e Valderice, in provincia di Trapani, dove nella notte è morto improvvisamente l’atleta Leonardo Mazzara, valdericino di 33 anni.

Avrebbe avuto un malore nel corso di una gara.

Morto l’atleta Leonardo Mazzara

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 33enne avrebbe accusato un malore dopo aver percorso alcune centinaia di metri mentre gareggiava all’evento inclusivo promosso da “Sentiero per la vita”. Soccorso e trasferito in ospedale in elisoccorso, avrebbe subìto un delicato intervento chirurgico per un sospetto problema all’aorta. Per il giovane, però, non c’è stato nulla da fare.

Mazzara gareggiava per l’ASD Atletica pegaso.

Il cordoglio

Sono tanti i messaggi di cordoglio per l’atleta scomparso nelle scorse ore. Il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, scrive: “La triste notizia della prematura scomparsa di Leonardo Mazzara ci addolora profondamente. La sua sensibilità e la sua umanità lo rendevano un ragazzo speciale, amato e rispettato da tutti. Lo sport per Leo è stato il riscatto di una vita molto modesta, e talvolta dura e ingiusta. Lo ricorderemo sempre con il suo solito sorriso e con la sua tenacia sportiva. Fai buon viaggio Leo”.

Anche il sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso, ha voluto dedicare alcune parole alla vittima a nome di tutta l’Amministrazione comunale. “Costernati dalla drammatica notizia per la scomparsa durante la notte, del giovane Leonardo Mazzara di Valderice tesserato dalla ASD Number One, nato nel 1990 e con una grande passione per lo sport. Ieri aveva gareggiato in modo non agonistico all’evento inclusivo promosso da Sentiero per la vita. Al papà e al fratello esprimiamo un sincero sentimento di profondo cordoglio”.

Foto da Facebook