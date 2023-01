Morto l’attore Adam Rich, era il figlio più piccolo della serie “La famiglia Bradford”

Aveva 54 ed è deceduto nella sua casa a Los Angeles. Ecco chi era e in quali altri film recitò. Nel 1991 fu arrestato con l'accusa di furto con scasso

È morto l’attore americano Adam Rich, noto per aver interpretato il personaggio di Nicolas, il figlio più piccolo della serie televisiva “La famiglia Bradford”. Aveva 54 anni. Rich è deceduto sabato scorso a Los Angeles, anche se non si conoscono i particolari sulle cause della morte.

Oltre ad aver recitato nella “Famiglia Bradford”, l’attore aveva fatto la comparsa in varie serie e film degli anni 70 e 80, fra questi “Fantasy Island”, “Chips”, “Small Wonder” e anche in “Baywatch” nel 1993.

Successivamente solo piccole parti in altre produzione agli inizi del 2000, mentre nel 1991 fece parlare di sé dopo un arresto con l’accusa di furto con scasso e a pagargli la cauzione fu l’attore che interpretava suo padre nella serie “La famiglia Bradford”, Dick Van Patten.