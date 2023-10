Lutto nel teatro siciliano, è morto l’attore Salvatore Ciaramidaro: “Un maestro”

"Salvatore è stato un maestro in un'epoca in cui i maestri c'erano ancora": il ricordo dell'attore marsalese sui social.

Lutto nel mondo del teatro siciliano: è morto Salvatore Ciaramidaro, famoso attore e regista di Marsala, in provincia di Trapani.

Aveva 64 anni. Lascia la moglie e tre figli.

Morto l’attore Salvatore Ciaramidaro, Marsala a lutto

Pare che Ciaramidaro avesse accusato un malore lo scorso giugno, grave al punto da richiedere il ricovero urgente in un ospedale di Palermo. Nelle ultime settimane, purtroppo, si era registrato un nuovo peggioramento delle sue condizioni. Poi, nelle scorse ore, è arrivata la tragica notizia della morte.

Aveva iniziato la sua carriera da giovanissimo, accanto al suo maestro Giorgio Magnato, e ha dedicato la sua gioventù e anche la sua vita da adulto alla promozione della cultura, spesso al fianco del gruppo del Baluardo Velasco.

I messaggi di cordoglio

Sono tanti gli amici che hanno voluto dedicare un pensiero al 64enne scomparso attraverso i social con dei messaggi di cordoglio.

L’amico Alessandro Gandolfo ricorda l’attore così: “Addio a Salvatore Ciaramidaro..RIP..💚 Spero un giorno di poter fare un’altra passeggiata in bicicletta con te.. di giocare a ‘ciappedde’ e soprattutto di farti fare tante risate come quando abbiamo girato Porto Di Dio.. (Mars-Allah) Ciao Salvo”.

Rosario Lunetto, invece, scrive:

“Salvatore è stato un maestro.

In un’epoca in cui i maestri c’erano ancora.

E ci sarebbero ancora, i maestri. Solo pochi hanno voglia di ascoltarli.

Ma di maestro teatrale, Salvatore aveva la qualità primaria: l’umiltà.

Grande militante nel senso del Suo lavoro, per cui nutriva una autentica passione civile e per il prossimo.”

La sua prematura scomparsa ci lascia senza parole. Un uomo di gran cuore, ed una bella persona, che dalla vita ha ricevuto meno di quello che ha dato.

Conserverò bellissimi ricordi del nostro percorso lavorativo e umano.

Riposa in pace, Caro Salvatore. Alla famiglia Ciaramidaro, giungano le mie più sincere condoglianze”.

Foto da Facebook