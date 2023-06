Lite tra vicini finisce in tragedia, 49enne accoltellato muore al Villa Sofia

Inutili i tentativi di salvare la vita dell'uomo, aggredito dal vicino di casa al culmine di una violenta lite a Palermo e deceduto dopo due settimane di agonia in ospedale.

Morto – dopo due settimane di agonia all’ospedale Villa Sofia di Palermo – Francesco Sabella, il 49enne accoltellato da un vicino di casa nei pressi di via Ruggero Loria al culmine di una lite.

Inutili, purtroppo, i tre interventi chirurgici per salvare la vita dell’uomo. Il 52enne indagato per averlo accoltellato, il 52enne Salvatore De Santis, già in stato di fermo e trasferito in carcere, è ora accusato di omicidio.

Sono ancora in corso le indagini delle forze dell’ordine su quanto accaduto nel giorno dell’omicidio. Secondo una prima ricostruzione, lo scorso 23 maggio, De Santis avrebbe accoltellato il vicino di casa in seguito a una violenta lite. Pare che l’indagato, durante la violenta discussione con la vittima, sia entrato in casa e ne sia uscito poco dopo con in mano un coltello da cucina.

Proprio utilizzando quell’arma da taglio, il 52enne avrebbe colpito Sabella mentre si trovavano lungo la tromba delle scale. Almeno 4, secondo le prime informazioni, le coltellate subìte dalla vittima. Il fratello del malcapitato sarebbe intervenuto per separare i litiganti. Purtroppo, però, era già tardi.

In seguito all’intervento del 118, Sabella è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia. Dopo il ricovero di due settimane e diversi interventi d’urgenza, però, il 49enne è deceduto. Per De Santis è scattato il fermo e la misura cautelare di detenzione in carcere per l’aggressione. L’accusa adesso è di omicidio. La Procura ha disposto l’autopsia sulla salma della vittima per permettere di ricostruire la dinamica della tragedia e fornire dettagli utili alle indagini.

