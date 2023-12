Travolto da barca a vela a Lipari, pescatore 70enne muore dopo un mese di agonia

Si sono rivelati vani i tentativi dei medici: Franco Luca è morto a causa dei gravi traumi riportati nell'incidente.

Si è spento dopo un mese di agonia, all’ospedale Cannizzaro di Catania, il pescatore 70enne Franco Luca, originario di Lipari (Messina), rimasto gravemente ferito in un incidente nautico avvenuto al porto di Pignataro.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La ricostruzione dell’incidente

Secondo la ricostruzione dei fatti, il sinistro si era verificato in occasione di una battuta di pesca. La sua imbarcazione sarebbe stata colpita improvvisamente da una barca a vela francese. Il malcapitato è stato soccorso e successivamente trasportato in ospedale.

Nel nosocomio gli furono riscontrati gravi traumi che, dopo alcune settimane, si sono rivelati fatali. Nel corso della sua permanenza in ospedale, Franco Luca è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico che, tuttavia, non gli è servito per rimanere in vita.

Lunedì i funerali

La Guardia Costiera ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’accaduto. I funerali del pescatore si svolgeranno lunedì 4 dicembre nella parrocchia di San Gaetano nella frazione di Acquacalda.

Fonte foto: Facebook