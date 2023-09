L’incidente e l’agonia, è morto il 18enne Gabriele Iarrera: comunità sotto shock

Dopo l'incidente, il ragazzo era stato ricoverato anche in un centro d'eccellenza in Austria. Rometta (ME) in lutto.

Mesi di agonia e di dura lotta non sono bastati: Gabriele Iarrera, giovane di 18 anni di Rometta (provincia di Messina) coinvolto in un drammatico incidente nel 2022, è morto.

Si trovava ricoverato in un centro medico d’eccellenza in Austria, ma negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate.

L’incidente e l’agonia, Gabriele Iarrera è morto

Il 18enne era rimasto coinvolto in un brutto incidente nel 2022, quando era ancora minorenne. Da allora, amici e parenti avevano sperato in una sua ripresa, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Avevano organizzato perfino una raccolta fondi per garantirgli le migliore cure, ma dopo un anno e mezzo di agonia il giovane si è spento in ospedale.

Sono diversi i messaggi di cordoglio sui social. Tra questi c’è anche quello del sindaco Nicola Merlino, che su Facebook scrive: “Esprimo, a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità romettese, il più grande dolore per la drammatica notizia della dipartita del caro Gabriele e la più sentita solidarietà e il più grande affetto a Franco, Enza ed Ylenia Iarrera. Un grandissimo abbraccio”.

Anche il consiglio comunale di Saponara esprime il proprio cordoglio sui social: “Il Consiglio Comunale di Saponara si unisce intorno al dolore della famiglia Iarrera e alla Comunità di Rometta per la morte del giovane Gabriele. Tutte le Comunità si sono unite con gesti di solidarietà alla speranza della famiglia. Anche in questo doloroso momento con commozione e affetto Vi siamo vicini”, si legge in un post di Maria Spidalieri.

Fonte foto – Facebook