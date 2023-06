Arma in lutto, è morto il Luogotenente Gerardo Cantarella: ecco chi era

Da Palermo a Modica: originario di Salerno, il militare prestava servizio in Sicilia da diversi anni. Lascia la moglie e due figli.

Nelle prime ore di questa mattina, il Luogotenente Carica Speciale Gerardo Cantarella è morto nella sua abitazione di Modica per un arresto cardiocircolatorio.

Aveva 50 anni.

Morto il Luogotenente Gerardo Cantarella, chi era

Il 50enne è venuto a mancare per un arresto cardiocircolatorio. Era addetto al NOR – Aliquota Operativa della compagnia di Modica, in provincia di Ragusa. Lascia la moglie, un figlio di 17 anni e una figlia di 8 anni, studenti.

Originario della provincia di Salerno, viveva da diversi anni a Modica. A conclusione del percorso formativo studi nella Scuola Marescialli Carabinieri di Firenze, era stato destinato alla stazione carabinieri di Palermo Crispi. Nel 2002 aveva partecipato alla Missione di Pace ONU in Bosnia-Erzegovina. Nel 2003 era stato trasferito alla stazione di San Cipirello (PA), quale comandante e, in seguito, nel 2009 trasferito al comando della stazione di Cinisi (PA).

Dal 2015 al 2018 aveva ricoperto l’incarico di comandante di stazione a Buccheri (SR), e nel 2018 era stato trasferito alla stazione carabinieri di Noto quale Comandante. Da circa un anno prestava servizio per la compagnia di Modica.

Il ricordo dei colleghi

“È sempre stato un esempio per i colleghi per il suo modo di agire e si è fatto voler bene ovunque abbia prestato servizio. In occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno 2022 era stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quale giusto riconoscimento per una carriera condotta con encomiabile spirito di servizio e grandissima dedizione all’Arma e allo Stato Italiano”.

I funerali di Gerardo Cantarella si terranno l’8 giugno, ore 15, nel Duomo di San Giorgio a Modica.