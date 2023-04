Malore in casa, l’ex portiere Mimmo Cecere muore a soli 51 anni

L'ex portiere del Messina Mimmo Cecere sarebbe stato colto da un infarto mentre si trovava a casa dei genitori.

Lutto nel mondo del calcio per la prematura scomparsa di Mimmo Cecere, 51 anni, ex portiere del Messina per diverse stagioni. A renderlo noto sono i colleghi della Gazzetta del Sud.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, l’ex estremo difensore avrebbe avuto un infarto mentre si trovava a casa dei genitori a Carinola, in provincia di Caserta. Sul posto si sarebbe presentato anche il cognato di Cecere, di professione medico, ma nemmeno il suo intervento si sarebbe rivelato in grado di salvare la vita al 51enne.

La carriera di Cecere in Sicilia

Mimmo Cecere ha indossato a più riprese la maglia del Messina, difendendone la porta dal 2000 al 2002 e, in seguito, dal 2011 al 2012 prima di appendere i guantoni al chiodo.

Nella sua esperienza da calciatore ha indossato anche le maglie di Gela e Siracusa. Il 14 dicembre 2008 in occasione di Gela-Isola Liri si rese protagonista di un gol di testa passato alla storia della formazione siciliana. Negli ultimi anni il suo nome era stato legato ad alcune vicende giudiziarie.

Fonte foto: Facebook