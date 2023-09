Morto Mohamed Al Fayed, padre di Dodi ed ex proprietario di Harrods

L'imprenditore aveva 94 anni: ecco la sua storia.

All’età di 94 anni è morto a Londra Mohamed Abdel Moneim Fayed (noto come Mohamed Al Fayed, l’imprenditore egiziano proprietario di Harrods.

Ecco chi era, come è morto e perché il suo nome è famoso in tutto il mondo.

Morto Mohammed Al Fayed, chi era

Nato nel 1929 ad Alessandria d’Egitto, il nome di Al Fayed è diventato famoso in tutto il mondo nel 1985. In quell’anno, infatti, l’imprenditore egiziano è diventato il proprietario dei grandi magazzini Harrods di Londra, un centro commerciale specializzato nella vendita di oggetto di lusso e capi d’abbigliamento esclusivi.

In pochi anni, l’imprenditore ha trasformato il posto in uno dei simboli di Londra. Poi, nel 2010, ha venduto l’esercizio per 1,5 miliardi di sterline alla Qatar Investment Authority. Possedeva anche il celebre Hôtel Ritz di Parigi e (fino a luglio 2013) la squadra di calcio inglese del Fulham. Secondo la rivista Forbes, nel 2022 era il 1512° uomo più ricco del mondo. Il suo patrimonio stimato era di quasi due miliardi di dollari.

Il figlio Dodi

Il nome di Mohammed Al Fayed è noto in tutto il mondo anche per la triste vicenda che ha coinvolto il figlio Dodi. La sua storia è celebre: il giovane imprenditore morì il 31 agosto 1997 a Parigi in un incidente stradale che lo vide coinvolto assieme alla compagna, Diana Spencer, principessa del Galles. Pare che l’ex padrone di Harrods, in merito a tale vicenda, abbia sempre sostenuto il coinvolgimento dei servizi segreti britannici, mai provato.

Immagine di Harrods da Imagoeconomica, di Carlo Carino