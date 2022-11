Lutto nella musica, morto Vincenzo Palermo: “Perdiamo un grande musicista”

Compositore, musicista e cultore della tradizione brasiliana: ecco chi era Vincenzo Palermo, scomparso nella notte.

Un altro lutto in Sicilia, questa volta nel mondo della musica: è morto il celebre compositore Vincenzo Palermo.

Viveva a Palermo ed era molto conosciuto dagli amanti della musica.

Morto Vincenzo Palermo, chi era

Da sempre appassionato di musica, il compositore era anche un grande cultore della tradizione brasiliana. Tra i suoi principali progetti di vita c’è stata la fondazione della scuola di samba Fala Brasil, un luogo che ha fatto innamorare generazioni di studenti della cultura brasiliana dal 1998.

Nella maggior parte delle sue foto appare sempre con la chitarra in mano e il sorriso sulle labbra. Ha continuato fino alle ultime settimane di vita a coltivare il suo amore per la musica in giro per la Sicilia e il resto d’Italia.

Il cordoglio di amici e fan

Tra i numerosi messaggi di cordoglio c’è quello dell’amica Valentina, che scrive: “Stanotte è una notte terribile, di quelle che fa male il cuore e le lacrime sono irrefrenabili. Una notte di quelle che lasciano senza fiato e con il battito del cuore accelerato. E un vuoto maledetto. Stanotte per noi della musica e dintorni c’è un dolore devastante perché il cuore del nostro Vincenzo Vicè Palermo ha cessato di battere dopo un lungo periodo in cui ha lottato e noi con lui. Noi ci siamo stretti in un cerchio umano di amore, amicizia e solidarietà e non c’è stato un giorno che non si parlasse di lui, di quello che si poteva fare, della speranza nei silenzi e nei confronti”.

Prosegue poi il racconto di tante esperienze vissute assieme. Liliana invece scrive: “La città di Palermo ha perso un grandissimo musicista e cultore della tradizione brasiliana, e non solo, che lo hanno reso un’istituzione indiscussa”.

