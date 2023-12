Politica in lutto, addio a Nello Hamel: “Agrigento perde un grande amministratore”

Il consigliere comunale è deceduto all'età di 71 anni dopo una lunga malattia. Città travolta dal dolore.

La città di Agrigento è in lutto per la morte di Nello Hamel: il consigliere comunale è deceduto all’età di 71 anni dopo la lunga lotta contro una brutta malattia.

Ad annunciare il decesso, anche attraverso i social, è la famiglia.

Chi era Nello Hamel, figura di spicco di Agrigento

Laureato in giurisprudenza ed ex bancario in pensione, Hamel ricopriva da circa 30 anni il ruolo di consigliere comunale del Comune di Agrigento. Durante la sindacatura di Calogero Firetto aveva ricoperto il ruolo di assessore all’Ambiente.

Era molto attivo nel settore del volontariato (poco prima di morire, tra l’altro, avrebbe fatto un’importante donazione alla Caritas agrigentina) e risulta tra i fondatori dell’Università popolare di Agrigento. Purtroppo la malattia da qualche mese lo aveva costretto a vivere su una sedia a rotelle; nonostante ciò, però, non ha mai spesso di occuparsi degli altri.

Lascia la moglie e due figlie.

Il cordoglio

Sono tanti i messaggi di cordoglio per la morte del consigliere comunale agrigentino. Tra i tanti post su Facebook c’è anche quello del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, che scrive: “Provo grandissimo dolore per la scomparsa del Consigliere comunale Nello Hamel, un grande protagonista agrigentino. Uomo educato, gentile, sempre disponibile impegnato in più fronti, un politico straordinariamente presente, attivo e rispettoso. Io ho perso un amico sincero; Agrigento perde un grande e leale amministratore, continuamente impegnato nel sociale. La gratitudine e l’ammirazione si uniscono al cordoglio per i familiari cui porgo a nome mio e dell’amministrazione sincere condoglianze”.

La Caritas Diocesana agrigentina scrive: “Nello Hamel, nonostante fosse molto provato dalla malattia, poche settimane fa aveva comunque scelto di donare alla mensa di Caritas diocesana Agrigento, la Locanda di Maria, generi alimentari a sostengo dei più bisognosi. Con grande fatica, accompagnato dalla splendida moglie e dal figlio Carlo, aveva voluto esserci e questa è l’ultima immagine che conserviamo di lui. Anche la più rappresentativa… ci permettiamo di dire. Un abbraccio infinito a tutta la famiglia da ciascuno di noi”.

Questo l’addio del fratello Pasquale: “‘Non può essere veramente onesto ciò che non è anche giusto’. A questa massima di Cicerone ha improntato la sua vita mio fratello Nello, che ci ha lasciati qualche ora fa. Nello ha sempre messo la sua vivacissima intelligenza la sua profonda cultura e, perfino, la sua prestanza fisica, al servizio degli altri., Soprattutto dei poveri e dei sofferenti. Addio fratello mio”.

