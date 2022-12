Morto il prof di educazione fisica Totò Bonura, offerte saranno devolute a Lega del Filo d’Oro

Da giovane si distinse in particolare nel salto in alto e nella pallavolo. Da un anno combatteva contro un brutto male

E’ morto all’età di 64 anni il prof nisseno di educazione fisica Totò Bonura. Insegnava a Catania ed era moto amato dai suoi studenti. Era stato un un asso dello sport ma anche un artista. Dipingeva quadri molto apprezzati. Da giovane si distinse in particolare nel salto in alto e nella pallavolo. Da un anno combatteva contro un brutto male e fino alla fine ha lottato con tutte le sue forze. A dare notizia sui social della sua morte il fratello Marco. “Oggi 9 dicembre 2022 – scrive – mio fratello Totò ha lasciato la vita terrena. Per chi vuole salutarlo i funerali si svolgeranno a Catania domani 10 dicembre ore 15:30 presso la chiesa di San Pietro e Paolo, via Siena n.1. Per sua espressa volonta non fiori e cartelle ma opere di bene. Le offerte in memoria di Toto’ verranno devolute ad una fondazione che lui supportava, Lega del Filo d’Oro. Le modalità di donazione sono: bollettino postale (c/c n.​ 358606​ intestato a Lega del Filo d’Oro Onlus Via Linguetta, 3 – 60027 Osimo AN); bonifico bancario (UniCredit Spa filiale di Osimo ABI 02008 CAB 37498 CIN K c/c 1014852 IBAN​ IT 05 K 02008 37498 000001014852​ – BIC/SWIFT UNCRITMM) indicando nella causale “in memoria di….”on line attraverso il sito​ https://www.legadelfilodoro.it/it/donazione-in-memoria tramite carta di credito, Paypal o Satispay. Vi abbraccio tutti e vi ringrazio con tutto il cuore per la Vostra vicinanza”.

A ricordarlo in un post anche la sorella Maria Grazia “Ora sei di nuovo libero, campione di fratello. Ringrazio Dio per averci permesso di camminare insieme su questa terra. Hai lottato fino alla fine con grande dignità, speranza e ottimismo e ora sarai accolto in cielo dove dipingerai il mondo con i colori dell’amore”. Su facebook tantissimi i messaggi di cordoglio e gli attestati di affetto nei confronti di Totò Bonura e dei suoi familiari.