Musica in lutto, è morto il sassofonista siciliano Franco Valenti

La città di Balestrate e il sindaco Vito Rizzo ricordano Valenti come un uomo e un musicista di grande talento.

“Balestrate piange la scomparsa di Franco Valenti. Musicista, 78 anni, resterà celebre per la bravura con il suo sassofono. Ha fatto parte della banda musicale del paese e del gruppo Tetrafonix Sax Quartet, di cui pubblichiamo un video”.

Morto Franco Valenti, il cordoglio di Balestrate

Quello riportato in alto è il messaggio di Balestrate.it per annunciare la morte di Valenti, noto sassofonista e musicista del comune della città metropolitana di Palermo. Aveva 78 anni e aveva dedicato tutta la sua vita alla passione per la musica.

Tanti i commenti dei concittadini, soprattutto sui social, che ne ricordano il talento e la sensibilità artistica.

Su Facebook c’è anche il messaggio di cordoglio del sindaco di Balestrate, Vito Rizzo: “Oggi è un giorno triste per tanti di noi, è salito in cielo il caro Franco Valenti. Una persona che ha vissuto per la musica e alla quale mi legano un’infinità di ricordi con la nostra banda musicale”.

“Quanti anni di prove fianco a fianco! Tu sempre alla ricerca dello spartito, che raramente trovavi, ma poco importava perché le note le avevi nel sangue, ti scorrevano dentro e arrivavano al tuo sax. Un abbraccio grande a tutta la famiglia Valenti”.

Fonte immagine: profilo Facebook