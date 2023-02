Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto l’attore napoletano Sergio Solli

L'attore napoletano ha messo talento e dedizione al servizio di tanti registi, lavorando con De Crescenzo, Martone e perfino Woody Allen

Addio a Sergio Solli, attore napoletano, aveva 75 anni.

La sua scomparsa segna un grande lutto nel mondo del teatro e del cinema, e lascia un grande vuoto nel pubblico.

La carriera di Sergio Solli

Solli ha accompagnato successi straordinari di teatro: nel “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo è stato un piccolo personaggio prezioso rimasto nella storia con quella battuta “Prendo il caffè e me ne vado”. Ha messo talento e dedizione al servizio di tanti altri registi come Martone e perfino Woody Allen.