Tragedia nelle acque siciliane, sub muore improvvisamente durante immersione

Ancora un sub morto durante un'immersione: è accaduto a Bonagia, nel Trapanese. La vittima è un cittadino palermitano.

L’ennesima tragedia in Sicilia, nello specifico nelle acque di Bonagia (frazione di Valderice, TP), dove è morto un sub palermitano.

Sono in corso gli accertamenti di rito sulla morte del malcapitato, la cui identità non è stata ancora stata resa nota alla stampa.

Malore fatale in acqua a Bonagia, morto sub

Il tragico episodio si è verificato oggi a Bonagia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il sub sarebbe deceduto mentre stava eseguendo un’immersione nelle acque del Trapanese. Pare che l’uomo sia stato colto da un malore rivelatosi fatale mentre si trovava a circa un miglio dal porto.

A dare l’allarme altri sub che si trovavano con la vittima. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e i rilievi di rito. Presenti anche gli operatori del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.