Moto travolge anziano in bicicletta nel Messinese: due feriti

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri (15 ottobre) nei pressi del porto di Milazzo, in provincia di Messina. Per cause ancora da chiarire, una moto ha travolto un anziano mentre viaggiava a bordo della sua bicicletta all’incrocio tra via dei Mille e via Tenente Minniti.

L’intervento del 118

Lanciato l’allarme da alcuni passanti, sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso all’anziano e al giovane conducente del veicolo a due ruote. Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale “Fogliani” di Milazzo.