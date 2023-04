MotoGP, Bagnaia show nella Sprint Race ad Austin: 2° Rins, 6° Bezzecchi

Il campione del mondo domina ed accorcia in classifica sul leader della classifica Bezzecchi

Seconda vittoria su tre Sprint Race per Pecco Bagnaia.

Il campione del mondo in carica si è aggiudicato il primo “round” del Gp delle Americhe, terza tappa stagionale della MotoGP.

Ad Austin, sull’iconico tracciato del COTA, il pilota italiano si è esibito in un vero e proprio dominio, trionfando davanti alla Honda LCR di Alex Rins e alla Ducati Pramac di Jorge Martìn. Giù dal podio Aleix Espargarò, mentre hanno chiuso rispettivamente al sesto e al settimo posto le due Desmosedici del team VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini.

Notte fonda per Quartararo: Bagnaia a -1 da Bezzecchi

Continua, invece, la crisi di El Diablo Quartararo che cade con la sua Yamaha, risalta in sella e chiude al 19° posto. Nonostante il successo in Sprint Bagnaia resta secondo in classifica generale (53) a una sola lunghezza da Marco Bezzecchi (54) che ha chiuso col sesto posto: questa sera, l’atto finale del weekend con la gara (ore 22).

(Foto: profilo Instagram Pecco Bagnaia)