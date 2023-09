MotoGP, miracolo Bagnaia: nessuna frattura per il campione del mondo

Enorme sospiro di sollievo per Pecco Bagnaia: il campione del mondo della Ducati non ha riportato fratture dopo il terribile incidente

Un vero e proprio miracolo.

Pecco Bagnaia sta bene dopo il bruttissimo incidente di questo pomeriggio durante il Gran Premio di Barcellona della MotoGP.

Il campione del mondo della Ducati, superata curva 2, ha perso improvvisamente aderenza, venendo sbalzato in aria dalla sua Desmosedici.

Ricaduto in terra, il fuoriclasse italiano si è visto arrivare addosso l’incolpevole Brad Binder, il quale con la Ktm lo ha colpito passandogli sopra la gamba destra.

Nonostante ansie e preoccupazioni immediatamente successive all’impatto, gli esami diagnostici hanno però fatto tirare un enorme sospiro di sollievo al campionissimo tricolore: nessuna lesione, nessuna frattura ma soltanto tanta paura.

Bagnaia: “Per oggi dico solo grazie”

“Bagnaia ha riportato molteplici contusioni – si legge nella nota pubblicata dalla Ducati – ma gli ulteriori accertamenti medici non hanno evidenziato fratture. Il Campione del Mondo in carica volerà stasera in Italia con la squadra”.

Anche lo stesso Pecco, immortalato in ospedale, ha voluto rassicurare tutti attraverso un laconico ma emozionante messaggio pubblicato sui social: “Per oggi dico soltanto grazie”.