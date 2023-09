Muove i primi passi il Siru Sicilia centro-orientale

L’Unione dei Comuni ha l’obiettivo di consentire agli Enti coinvolti di partecipare a bandi e finanziamenti non accessibili a realtà di piccole dimensioni

ENNA – Novità importanti per i comuni della Sicilia centro-orientale, poiché nelle scorse settimane è stata ufficialmente fondata l’Unione dei Comuni aderenti al Siru (Sistema intercomunale di rango urbano) Sicilia centro-orientale. I Comuni fondatori sono Aidone, Barrafranca, Grotte, Mazzarino, Palma di Montechiaro (Ente capofila), Piazza Armerina, Pietraperzia Racalmuto e Riesi.

Il Siru sarà un nuovo soggetto amministrativo che permetterà ai Comuni fondatori di partecipare a bandi e finanziamenti di maggiori importi rispetto a quelli ottenibili dalle singole Amministrazioni attualmente. L’obiettivo è un rilancio dell’aggregazione di Comuni di piccole dimensioni, che diversamente si vedrebbero tagliati fuori dai circuiti e dai flussi più importanti, che avendo una lunga durata, proietta gli Enti verso una pianificazione degli investimenti e degli interventi in un futuro più a lungo raggio.

Tra le Amministrazioni coinvolte, come detto, c’è anche quella di Pietraperzia, che con il sindaco Salvuccio Messina ha parlato delle opportunità che tale iniziativa potrà produrre per il territorio. “Con l’approvazione di un’apposita delibera del Consiglio comunale, Pietraperzia è entrata a pieno titolo e di diritto tra i fondatori dell’Unione dei Comuni aderenti al Siru Sicilia centro-orientale”.

“A nome dell’Amministrazione – ha aggiunto il primo cittadino – ma soprattutto della comunità pietrina, quale sindaco colgo l’occasione per esprimere un plauso e rivolgere un grazie sentito a tutti coloro che, approvando la proposta di adesione, con elevato senso di responsabilità hanno dimostrato di avere a cuore veramente le sorti della nostra comunità piuttosto che il loro interesse personale o di appartenenza politica”.

“Un ringraziamento particolare – ha aggiunto il primo cittadino di Pietraperzia – va anche a quegli uffici, in particolare all’ufficio di segreteria del Consiglio comunale che hanno garantito e consentito la formalizzazione degli atti, dimostrando abnegazione e profondo spirito di collaborazione. Infine ringrazio la segretaria comunale Anna Giunta per aver condotto egregiamente i lavori in Consiglio comunale”.