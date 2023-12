“Immergersi” nel Castello di Nelson tra effetti speciali e proiezioni 3D

Inaugurato il Museo multimediale. Il sindaco: “Ci rivolgiamo sempre più ai giovani”

BRONTE – Se nel 1799 il Re Ferdinando di Borbone lo donò all’ammiraglio Horatio Nelson per il suo prezioso aiuto durante la Rivoluzione di Napoli, evidentemente il Castello che si erge ancora oggi tra i comuni di Bronte e Maniace si distingueva già per la sua bellezza. A distanza di secoli, è proprio l’Antico Maniero di Bronte ad ergersi come nuovo polo di attrazione culturale con l’inaugurazione del suo Museo Multimediale. Coinvolgendo un pubblico sempre più multigenerazionale e internazionale, dallo scorso novembre il Castello di Nelson accoglie infatti i visitatori con nuovi effetti speciali che coniugano storia e tecnologie avanzate, rendendo fruibile il passato della Ducea guardando al futuro.

L’ologramma dell’ammiraglio Nelson

È proprio l’ammiraglio Nelson sotto forma di ologramma ad invitare alla scoperta del museo dove stanze con spettacoli di videomapping, proiezioni 3D e tavoli multimediali permettono di interagire con la preziosa eredità che il Castello di Bronte custodisce, anche attraverso l’intelligenza artificiale. Da questo nuovo museo multimediale parte quindi la valorizzazione del territorio brontese e di un turismo più dinamico, come dichiarato dal sindaco di Bronte Pino Firrarello: “Le eruzioni dell’Etna sono sicuramente di enorme interesse, ma la nostra storia contadina è ancora molto presente nella zona e deve essere valorizzata. A cominciare da questo museo multimediale che abbiamo inaugurato collaborando con aziende intraprendenti sul territorio, che ci permette di ampliare il nostro bacino di utenti rivolgendoci più ai giovani e alle scuole, a cui il Comune di Bronte dedica moltissime iniziative durante l’anno”.

Il successo consolidato della Sagra del pistacchio

Un progetto ormai di grande successo è la Sagra del Pistacchio di Bronte, conosciuta in tutta la regione proprio per l’eccellenza contadina e gastronomica che riesce a valorizzare. Assieme al museo multimediale, la sagra è un ulteriore segnale di una visione turistica più importante e ampia.

“Quest’anno – commenta il sindaco Firrarello – la sagra ha accolto oltre 300.000 visitatori, e credo sia arrivato il momento di ampliare gli interessi economici non solo di Bronte ma anche dei comuni limitrofi per creare un progetto comune di valorizzazione turistica della zona. Senza alcun dubbio, bisogna migliorare la viabilità e si spera che entro un anno, la Strada Statale Adrano-Bronte sia finalmente completata, così come si dovrebbero avviare i lavori di allargamento della SS 234 tra Adrano e Paternò. Siamo dunque in una fase di accelerazione che speriamo diventi sempre più dinamica”.

Magari continuando a collaborare con eccellenze siciliane giovani che lavorano a progetti innovativi come il museo multimediale, in questo caso l’azienda catanese TechLab Works. L’amministratore delegato, Fabrizio Garufi, ha infatti dichiarato: “Abbiamo voluto introdurre la tecnologia più avanzata in uno spazio museale già ricco di fascino, inserendo metodi di fruizione della storia innovativi ma in perfetta armonia con lo spirito del luogo, grazie alla preziosa dedizione dell’Ing. Cavallaro del dipartimento multimediale e ai curatori multimediali Vincenzo Lo Re e Salvatore Borzì della Neolithic Evolution, che hanno realizzato contenuti di altissimo livello”.