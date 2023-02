Musica in lutto, morto il compositore Burt Bacharach: tre premi Oscar e otto Grammy

E' stato uno dei giganti della musica leggera del XX secolo, che ha legato la sua fama a successi intramontabili

Il compositore statunitense Burt Bacharach, gigante della canzone pop e vincitore di tre Oscar che ha deliziato milioni di persone con gli arrangiamenti brillanti e le melodie indimenticabili di “Walk on By”, Magics Moments” e decine di altri successi, è morto all’età di 94 anni mercoledì 8 febbraio nella sua casa di Los Angeles per cause naturali. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua agente, Tina Brausam.

Ha legato la sua fama a successi intramontabili

Da “I’ll never fall in love again” a “I say a little prayer”, passando, tra le altre hits, per “Make it easy on yourself”, “Reach out for me”, “Anyone who had a heart”, “The look of love”, “What the world needs now is love” e “Painted from memory”, Bacharach è stato uno dei giganti della musica leggera del XX secolo, che ha legato la sua fama a successi intramontabili, molti dei quali resi leggendari dall’interpretazione di Dionne Warwick. Negli ultimi 70 anni, solo Lennon-McCartney, Carole King e una manciata di altri artisti hanno rivaleggiato con il genio di Bacharach per le canzoni immediatamente orecchiabili che sono rimaste eseguite, suonate e canticchiate molto tempo dopo essere state scritte.