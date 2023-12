Musica, paura per Patti Smith: ricoverata dopo un malore

Patti Smith è ricoverata in osservazione in ospedale a causa di un improvviso malore accusato nella giornata di martedì

Momenti di paura e grande apprensione per la cantautrice americana Patti Smith. L’artista 76enne, impegnata in questi giorni in tour in Italia, è stata ricoverata in osservazione all’ospedale Maggiore di Bologna, a causa di un improvviso malore accusato nella giornata di martedì. La “sacerdotessa del rock” – questo il suo soprannome – avrebbe dovuto esibirsi in un concerto al teatro Duse di Bologna: lo show è stato annullato.

In dubbio il concerto a Venezia del 14 dicembre

“Con grandissimo dispiacere, informiamo il gentile pubblico che il concerto di Patti Smith non potrà andare in scena a causa di un improvviso malore che ha colpito l’artista” ha scritto il Teatro Duse in una nota stampa. “Siamo tutti rammaric”ati per il disagio provocato da questa notizia. All’artista vanno i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione“. Patti Smith si era esibita nel duomo di Modena sabato sera nell’ambito di un tour italiano di otto date. E’ prevista un ultimo concerto al teatro Malibran di Venezia giovedì 14 dicembre ma al momento non si sa se l’artista potrà affrontarlo.

