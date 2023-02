“Ritratti”, tra musica e introspezione: disponibile il nuovo album di Gianluca Rando

Esce oggi “Ritratti”, il nuovo disco del musicista Gianluca Rando prodotto da Gianni Gandi e dalla Mediterraneos Production.

Nella foto copertina, realizzata da Gabriele Falcone con artwork di Sharon Marti, sono raffigurati dei binari, che rappresentano il viaggio introspettivo di Gianluca, che è giunto al suo 14esimo album da solista.

“Ritratti”, i dettagli dell’ultimo lavoro di Gianluca Rando

“Il mio ultimo lavoro si compone di dieci brani inediti, scritti e arrangiati da me, che sono l’emblema del mio percorso artistico e personale, dei treni che ho preso, che ho perso e di quelli che, in futuro, prenderò. Ogni brano di questo disco rappresenta il ritratto della mia vita e di quello che sono io”, spiega Gianluca.

La prefazione del disco è firmata da tre persone a lui molto care: gli attori Maria Grazia Cucinotta, Enzo De Caro e Maurizio Marchetti, che hanno manifestato il loro affetto e stima nei suoi confronti.

Maria Grazia Cucinotta scrive: “Caro Gianluca, la tua musica è arrivata e mi ha sommerso di emozioni. Questa è stata la prima volta che ti ho ascoltato e da allora non hai mai smesso di sorprendere ed emozionare con il tuo infinito talento. Questo tuo ultimo album è un meraviglioso viaggio tra infiniti racconti di vita ed emozioni”.

Enzo De Caro aggiunge: “Il tuo viaggio prosegue tra suoni e colori, ricerca e tradizione, melodia e innovazione. Tra rose romantiche e altre suggestioni, tutte in forma di ritratti, ci conduce tra virtuosismi, mai leziosi, e pensieri messi in note in un mondo bellissimo da cui lasciarsi avvolgere, coccolare e qualche volta sorprendere: il mondo della musica che, quando ‘scende’ dalle sue misteriose dimore e si fa suono, ci ricorda il bellissimo Creato cui apparteniamo e che, a volte, ci appartiene. Buon Viaggio ancora”.

Maurizio Marchetti conclude: “Come sempre la tua chitarra canta con voce argentina le melodie del mondo. Parafrasando una famosa definizione del tango, la tua musica è un pensiero malinconico che si ascolta sorridendo”.

Il tour

La foto interna dell’album è realizzata da Egidio Di Stefano. Da martedì 7 febbraio, parte il tour “Ritratti 2023”, che prenderà il via da Sanremo, in concomitanza della 73esima edizione “Festival Della Canzone Italiana”. Gianluca Rando, infatti, sarà presente a tutti gli eventi collaterali della kermesse. Successivamente, sono in programma numerose date in tutta Italia e, nei mesi estivi, anche nelle Isole Eolie.

L’album Ritratti è disponibile su tutte le piattaforme digitali, in formato CD e prossimamente anche in vinile.