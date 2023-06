Musicista trovato morto in casa, stop ai funerali: la Procura chiede autopsia

Si vuole fare luce sull'improvvisa scomparsa del 42enne

Attacco cardiaco: questa la causa della morte, che sembrava ormai acclarata, di Fabio Gennari, il musicista 42enne di Borghetto Lodigiano in provincia di Lodi. Tutto dunque pronto per la celebrazione dei funerali. Se non che, a intervenire intimandone lo stop, è stata la Procura della Repubblica di Lodi, decisa a fare maggiore luce sulla vicenda. Disposta dunque l’autopsia sul cadavere dell’uomo, conosciuto nel Lodigiano per la sua attività di animatore e musicista.

Indagini in corso

A stabilire se il decesso è stato davvero per cause naturali, e per sciogliere gli ultimi dubbi, sarà dunque l’esame che verrà eseguito da un medico legale. Si dovrà aspettare quindi per l’ultimo saluto a Fabio Gennari.