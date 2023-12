My Home My Destiny, le anticipazioni sulle prossime puntate

Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate di My Home My Destiny: cosa succederà nella serie tv in onda su Mediaset Infinity?

I tanti appassionati della serie turca possono tirare un sospiro di sollievo perché non mancheranno contrasti, tensioni e novità.

La serie turca da settembre è disponibile su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming della rete dove ogni giorno a mezzanotte viene inserito un nuovo episodio. Il passaggio da Canale 5 alla piattaforma è stato indolore. I sostenitori di My Home My Destiny, infatti, hanno continuato a guardare la serie e ad incuriosirsi sempre di più sui risvolti e sulle storie dei personaggi.

Inizialmente, My Home My Destiny era nata come una serie che doveva raccontare l’amore basato su un matrimonio combinato tra due giovani Mehdi e Zeynep. In realtà, contro ogni aspettativa, la serie turca si è rivelata dall’intreccio contorto e imprevedibile. Adesso i due protagonisti vivono vite altalenanti e i loro rapporti non possono definirsi cordiali. Insomma, My Home My Destiny ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche di una serie destinata ad avere numerose stagioni e, quindi, a non avere una fine.

Negli episodi che saranno inseriti sulla piattaforma da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre 2023, Nuh e Cemile continuano a litigare. Il problema è la situazione in cui si trovano. Nuh, infatti, si ritiene insoddisfatto della loro vita coniugale perché Cemile è assorbita dai problemi del fratello ed è distante dal rapporto di coppia.

Zeynep e Baris hanno un nuovo obiettivo: vogliono rintracciare Benal per poi convincerla a tornare con loro a Istanbul per riprendersi la figlia. Un piano che sulla carta sembrava ottimo si rivela mediocre. Benal, infatti, si rifiuta di parlare con loro.

I due, quindi, fanno numerosi tentativi fino a quando convincono Benal e la riportano a casa. La donna viene accolta con affetto e Nermin le propone di trasferirsi da loro.

Dopo l’attacco alle due case, Zeynep e Baris sono preoccupati per le loro famiglie. Mehdi chiede scusa a tutti. Promette che farà il possibile per difendere i suoi cari.

In ultimo, Ali Riza presenta a Mehdi un suo amico. Quest’ultimo potrebbe essere determinante per risolvere i contrasti tra Mehdi e Meto.

Dove e come guardare My Home My Destiny

La serie turca è disponibile interamente su Mediaset Infinity. Ogni giorno a mezzanotte viene inserita una puntata sulla piattaforma che rimane disponibile per essere vista e rivista dagli utenti, oltre le puntate già mandate in onda.

