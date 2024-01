My Home My Destiny, le anticipazioni sulle prossime puntate

Cosa succederà nelle prossime puntate di My Home My Destiny? Ecco cosa accadrà nella serie turca in onda su Mediaset Infinity

In My Home My Destiny sembra essere tornato il sereno. Sin dall’inizio, la serie turca ha avuto una trama intricata e molto drammatica che non dava spazio a momenti di gioia e di speranza. Finalmente, dopo il brutto periodo passato e oramai archiviato con la morte di Mehdi, a “My Home My Destiny” è tempo di progetti, di futuro e di amore.

La protagonista Zeynep è alle prese con un periodo felice della sua vita. Oltre all’acquisizione dell’azienda tessile che la vede ricominciare a credere nelle sue ambizioni e nei suoi obiettivi professionali, anche dal punto di vista sentimentale tutto sembra andare per il meglio.

Nelle puntate che saranno inserite da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio 2024 su Mediaset Infinity, Zeynep è alle prese coi preparativi per il suo matrimonio con Baris. Ma cerchiamo di andare con ordine.

Baris è preoccupato e sconvolto. Ha ascoltato di nascosto la conversazione tra Zeynep e Nesrin e ha un cattivo presentimento. L’uomo, infatti, crede che la sua futura moglie sia già stanca di lui.

Intanto, Nermin porta il velo da sposa a Zeynep per farglielo provare. Così facendo, suscita l’ammirazione di Sakine, Sultan e Emine.

Nelle case dei futuri coniugi il tempo è scandito dai preparativi per la proposta di matrimonio. Le donne presenti sono tutte allegre, ad eccezione di Sakine.

Nel frattempo, il piano di Tarik, Nesrin e Meltem è andato a rotoli perché è stato scoperto dalla polizia che procede all’arresto di Meltem.

Nesrin, invece, parte per la Germania. Inevitabilmente, ricorda alcuni momenti del suo passato. Zeynep e Baris si dedicano ai preparativi del loro matrimonio.

Dove e come guardare My Home My Destiny

La serie turca è disponibile interamente su Mediaset Infinity. Ogni giorno a mezzanotte viene inserita una puntata sulla piattaforma che rimane disponibile per essere vista e rivista dagli utenti, oltre le puntate già mandate in onda.

