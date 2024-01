My Home My Destiny, tutte le anticipazioni sui prossimi episodi

My Home My Destiny, ecco cosa succederà nelle prossime puntate della serie turca in onda su Mediaset Infinity

È giunto il tempo di dire addio a My Home My Destiny. La serie turca è arrivata su Canale 5 in estate in un palinsesto televisivo scarno a causa delle pause estive. Contro ogni aspettativa ha saputo incuriosire il pubblico di Canale 5 che ha saputo premiarla con importanti ascolti. Una volta arrivato l’autunno, My Home My Destiny ha traslocato su Mediaset Infinity. Un episodio al giorno allo scoccare della mezzanotte. Una scelta che avrebbe potuto indebolire la serie e l’attenzione dei tanti appassionati. In realtà, My Home My Destiny ha continuato ad essere seguita e a conquistare ancora di più i telespettatori. Settimana dopo settimana, i tanti fans si sono sentiti vicini alla storia di Zeynep, donna bellissima e ambiziosa. Dapprima la protagonista ha dovuto accettare un matrimonio combinato con Mehdi. Scelta imposta che è stata solo motivo di dolore, drammi e infelicità. Dopo ogni tempesta, però, arriva il sereno. È quanto accaduto nella vita di Zeynep.

My Home My Destiny, cosa succederà dal 29 gennaio all’1 febbraio

Gi episodi che saranno inseriti sulla piattaforma Mediaset da lunedì 29 gennaio a giovedì 1 febbraio 2024 sono gli ultimi e coincidono con il finale della seconda stagione della serie. Negli ultimi episodi disponibili su Mediaset Infinity da lunedì 29 gennaio 2024, la vita di Zeynep sembra aver acquisito sfumature di rinascita e speranza. Zeynep e Sakine sono intente a scegliere i vestiti per il matrimonio quando in boutique arriva Nesrin. Per Sakine è un momento di stupore e sorpresa. La donna si rende conta della somiglianza con Gulbin, sorella di Zeynep, scomparsa da anni. Le famiglie si riuniscono al ristorante. È stata organizzata una cerimonia nuziale. Ali Riza vuole chiedere la mano a Sultan. L’impressione di Sakine si rivela vera. Nesrin è davvero la sorella perduta di Zeynep. Tutti immaginano che la sua reale identità sarà svelata da Tarik durante l’interrogatorio della polizia. Gulbin confida a Zeynep di non avere ancora ben chiaro chi lei sia, dato tutti gli eventi che ha dovuto affrontare da quando aveva quindici anni. Zeynep empatizza con la ragazza. Per tale ragione, decide di sostenerla ed incoraggiarla.

Dove e come guardare My Home My Destiny

La serie turca è disponibile interamente su Mediaset Infinity. Ogni giorno a mezzanotte viene inserita una puntata sulla piattaforma che rimane disponibile per essere vista e rivista dagli utenti, oltre le puntate già mandate in onda.