“My Home My Destiny”, ecco cosa succederà nelle nuove puntate della settimana

Notizie interessanti per gli appassionati della serie turca "My Home My Destiny", in onda su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 21 al 26 agosto.

“My Home My Destiny” è stata ben accolta dagli spettatori di Canale 5 che continuano a seguire le vicende di Mehdi e Zeynep, nonostante sia agosto e sia tempo di vacanze: ecco le anticipazioni da lunedì 21 a sabato 26 agosto 2023.

Arriveranno brutte notizie per gli appassionati della serie turca nelle prossime puntate. Niente paura, però, perché dopo la tempesta arriva sempre il sereno.

“My Home My Destiny”, le anticipazioni dal 21 al 26 agosto 2023

Anticipazioni della puntata di lunedì 21 agosto 2023

Zeynep è venuta a sapere della precedente relazione del marito con Benal. Adesso è furiosa con entrambi. Sakine cerca di placare la sua rabbia sottolineando quanto Mehdi la ami. Nel frattempo, Benal deve difendersi da Sultan e Cemile che hanno scoperto del lavoro dell’infermiera. Quest’ultima aveva accettato un’ingente somma di denaro per andare via. Invece, le ha ingannate.

Anticipazioni della puntata di martedì 22 agosto 2023

Emine, l’amica di Zeynep, continua ad essere corteggiata da Faruk, ma non vuole cedere perché pensa che l’uomo sia ancora innamorato dell’amica. Nonostante i suoi dubbi, durante una serata romantica, Emine e Faruk finiscono a letto insieme e si confessano i reciproci sentimenti. Zeynep è ancora molto delusa da Mehdi. Non riesce a perdonarlo, ma una notizia catastrofica la farà rinsavire. Mehdi è stato accoltellato mentre cercava di proteggere Bayram da un gruppo di malviventi.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 23 agosto 2023 di “My Home My Destiny”

Mehdi lotta tra la vita e la morte. È in questo momento che Zeynep comprende di amare il marito e farà di tutto per stare al suo capezzale. Intanto, Bayram racconta alla polizia cosa è successo. Nermin si dirige in ospedale per supportare Zeynep.

Anticipazioni della puntata di giovedì 24 agosto 2023

I medici sono incerti sulle future condizioni di salute di Mehdi. Intanto, Mujgan incolpa Zeynep in quanto artefice del pessimo periodo che stava vivendo Mehdi fino al tragico evento. Zeynep trova conforto in Cemile, l’unica a comprendere quanto la donna sia innamorata del fratello.

Anticipazioni della puntata di venerdì 25 agosto 2023

Tutti coloro che vogliono bene Mehdi cercano di aiutarlo. Zeynep è triste e addolorata. Ha deciso di non mangiare finché Mehdi non starà meglio. Intanto, Cemile vuole accertarsi sulla veridicità delle affermazioni di Benal e le va a parlare. Infatti, se Mehdi dovesse morire, il bambino che nascerà sarebbe l’unico erede. Benal risponde in modo evasivo e chiede a Cemile di aiutarla per recarsi in ospedale e vedere Mehdi.

Anticipazioni della puntata di sabato 26 agosto 2023

Convinta che Mehdi stia per morire, Zeynep gli parla a cuore aperto. Improvvisamente Mehdi si sveglia e ammette di non ricordare nulla di quanto la donna ha detto. Zeynep chiede a Benal di dire la verità. Intanto, Mehdi è guarito completamente, ma deve ancora stare a riposo. Bayram vuole vendicarsi. Organizza una spedizione punitiva contro i malviventi.

Come vedere la serie su Canale 5

È possibile vedere la serie “My Home My Destiny” su Canale 5 da lunedì al venerdì alle ore 15:48 e anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove saranno disponibili in on demand le puntate.

Foto da Instagram