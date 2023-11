My Home My Destiny, le anticipazioni sulle prossime puntate

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di My Home My Destiny in programma da lunedì 27 novembre a venerdì 1 dicembre

Il consueto appuntamento settimanale con “My Home My Destiny” è rinnovato con le nuove puntate inserite su Mediaset Infinity dal 27 novembre al 1° dicembre 2023. La serie turca ha saputo sorprendere sia i vertici Mediaset che non si aspettavano un tale seguito, e di conseguenza l’enorme successo, sia i telespettatori di Canale 5. “My Home My Destiny”, infatti, è arrivata nei palinsesti televisivi in estate, un periodo in cui le novità vengono rimandate ad autunno e la tv vive di repliche, film e di spettacoli già trasmessi. La serie turca, quindi, è arrivata inaspettata nel pomeriggio estivo del pubblico di Canale 5. Sin da subito, però, ha saputo essere interessante. “My Home My Destiny” ruota attorno alle vite di Mehdi e Zeynep, due ragazzi che diventano marito e moglie per un matrimonio combinato. Hanno personalità opposte, non vanno d’accordo eppure ci provano a stare insieme. Provare, però, non è amarsi e i problemi si presentano uno ad uno fino al disfacimento totale della coppia con forti ripercussioni su più fronti.

My Home My Destiny, ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Negli episodi che saranno inseriti su Mediaset Infinity da lunedì 27 novembre a venerdì 1° dicembre 2023, Mehdi è ancora in carcere. La famiglia, gli amici e anche Zeynep stanno tentando ogni modo per farlo uscire. Sarebbero necessarie 500 mila lire turche per renderlo un uomo libero. Gli sforzi di quanti lo vogliono bene hanno un esito positivo. Mehdi esce di prigione con un favore di Cengiz. L’uomo gli chiede di gestire i suoi affari, ma fuori dal carcere. Mehdi deve essere grato anche a Zeynep che ha realizzato per lui una difesa eccellente. Fuori dal carcere, per Mehdi c’è l’inizio di una nuova vita nel ruolo di socio in affari di Cengiz. Infine, Nermin va a vivere nella sua vecchia casa. A tutte le donne propone di andare a vivere con lei. Nessuna, però, vuole abbandonare la casa che hanno sistemato insieme.

Dove e come guardare My Home My Destiny

La serie turca è disponibile interamente su Mediaset Infinity. Ogni giorno a mezzanotte viene inserita una puntata sulla piattaforma che rimane disponibile per essere vista e rivista dagli utenti, oltre le puntate già mandate in onda.