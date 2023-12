My Home My Destiny, le anticipazioni sulle prossime puntate

Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate di My Home My Destiny: cosa succederà nella serie trasmessa su Mediaset Infinity

Da settimane, la narrazione di “My Home My Destiny” ha preso una piega diversa. La serie turca era nata con l’intento di raccontare la storia di un amore combinato tra i due protagonisti di nome Mehdi e Zeynep. Episodio dopo episodio, invece, “My Home My Destiny” ha assunto delle svolte drammatiche e cupe. L’aspetto romantico ha lasciato spazio a scene tetre e alla deriva delle vite dei personaggi.

Nonostante questa inversione narrativa, la serie turca continua a riscuotere successo. I tanti telespettatori che sono rimasti conquistati sin dalla prima puntata andata in onda in estate su Canale 5 non hanno mai smesso di seguirla. Anche adesso che “My Home My Destiny” da settembre ha traslocato su Mediaset Infinity. Insomma, la serie turca è tra i prodotti preferiti che Mediaset ha proposto nel corso dell’ultimo anno.

Negli episodi che saranno inseriti su Mediaset Infinity da lunedì 4 a venerdì 8 dicembre si vivrà in un continuo colpo di scena senza alcuna possibilità di lieto fine. Zeynep ha subito un’intimidazione. Tale azione ha sconvolto tutti. La donna, però, si prende di coraggio. Decide di non condividere le accuse nei confronti di Mehdi. Baris si apre con Zeynep. Le confessa di non concordare sulla scelta di difendere Mehdi. Per la donna, però, è stato un modo per non ricevere delle ritorsioni. Una volta deciso di andare a parlare con Mehdi, Zeynep lo trova affiancato da persone non proprio raccomandabili.

Mehdi è ferito. Tutti sono preoccupati per lui. Zeynep gli propone di fermarsi a dormire. La notizia della sparatoria fa il giro della città. Emine ne parla con Savas e Ozlem e Mehdi lo dice a Cemile.

Dove e come guardare My Home My Destiny

La serie turca è disponibile interamente su Mediaset Infinity. Ogni giorno a mezzanotte viene inserita una puntata sulla piattaforma che rimane disponibile per essere vista e rivista dagli utenti, oltre le puntate già mandate in onda.