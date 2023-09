My Home My Destiny, tutte le anticipazioni della settimana

Tutte le anticipazioni sulle nuove puntate di My Home My Destiny in programma prossima settimana dal 4 all'8 settembre

Non è un addio, ma solo un arrivederci altrove. È il caso di dirlo per le sorti di My Home My Destiny dal 4 settembre in poi.

La serie turca è stata la rivelazione del palinsesto estivo di Canale 5. Contro ogni pronostico, la storia di Mehdi e Zeynep e del loro amore imposto e contrastato ha destato curiosità nei telespettatori che hanno garantito per tutta l’estate ottimi ascolti nella fascia di trasmissione. Un tale risultato e, allo stesso tempo, una tale attenzione del pubblico sono stati determinanti per scegliere di mandare in onda My Home My Destiny per tutto il mese di agosto.

Con l’arrivo di settembre, però, cambiano le priorità perché è il palinsesto che subisce un vero e proprio stravolgimento dovuto all’inizio dei nuovi programmi per la stagione.

Uno degli effetti dello stravolgimento della programmazione quotidiana è l’assenza della messa in onda in chiaro di My Home My Destiny. Infatti, per dare spazio ai programmi, la serie turca non verrà più trasmessa su Canale 5, ma trasloca su Mediaset Inifnity.

Sulla piattaforma di streaming e on demand sono già presenti le puntate della serie che possono essere viste e riviste tuttora gratuitamente. Da lunedì 4 settembre c’è una novità. La seconda stagione di My Home My Destiny sarà disponibile su Mediaset Infinity gratuitamente. Sul portale streaming Mediaset, infatti, verrà inserita una puntata inedita al giorno da lunedì al venerdì a mezzanotte.

Una scelta che cerca da un lato di accontentare il pubblico di Canale 5, ma anche di dare rilievo a Mediaset Infinity che potrebbe beneficiarne stando agli importanti ascolti della serie turca.

Nella puntata andata in onda il 2 settembre, finale della prima stagione, Benal si trasferiva nuovamente a casa di Mehdi dopo essere stata minacciata lungo il tragitto dall’ex marito, Serhat. A salvarla è stato l’intervento tempestivo di Mujgan. Zeynep e Mehdi ritrovano Benal nella loro casa e questo darà il via per un lungo discorso della donna al marito.

Cosa accadrà negli episodi disponibili su Mediaset Infinity da lunedì 4 a venerdì 8 settembre?

Nei primi episodi della seconda stagione disponibili dal 4 settembre su Mediaset Infinity, Sultan cercherà di far avvicinare Nuh e Cemile che però si infastidisce. Faruk è minacciato dal padre. Per ovviare a questo rapporto malsano, chiede ad Emine di trasferirsi da sola in un appartamento preso per l’occasione. La donna non vuole, anzi teme che Faruk voglia averla solo come amante. Per Kibrit sarà tempo del primo giorno di scuola. Avrà un piccolo trauma. I compagni la prendono in giro per via dell’età avanzata. Il preside convocherà Zeynep per andarla a riprendere. La donna la porterà in officina all’insaputa di Mehdi. Le tensioni aumentano a casa Mujgan per la presenza di Benal.