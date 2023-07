“My Home My Destiny” tutte le anticipazioni della settimana

“My Home My Destiny” è la rivelazione dell’estate targata Mediaset

“My Home My Destiny” è la rivelazione dell’estate targata Mediaset. La serie turca è arrivata nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 solo da due settimane e ha già conquistato i tantissimi telespettatori della rete che sono coinvolti dalle vicende di Zeynep e Mehdi. Una storia di non amore e di ambizione con risvolti sempre più intricati che sa catturare l’attenzione e la curiosità del pubblico che scoprirà nelle puntate in onda dal 24 al 28 luglio qual è la linea sottile tra i propri desideri e le sfide della vita quotidiana.

Le anticipazioni dal 24 al 28 luglio

Anticipazioni della puntata di lunedì 24 luglio 2023. Provando ad aiutare Zeynep, Sakine ha complicato le cose ulteriormente. La donna ha rivelato a Mehdi che Faruk è il fratellastro della sposa e che il giorno delle nozze litigavano perché la famiglia adottiva di Zeynep non è affatto entusiasta della scelta sentimentale compiuta. Mehdi cerca di far ricredere i genitori adottivi decidendo di organizzare una cena che non va come sperato. Passando per la stanza di Zeynep, Mehdi vede le foto di sua moglie con Faruk e scopre tutta la verità. Intanto, Zeynep è sempre più triste perché sente di aver sbagliato a sposarsi.

Anticipazioni della puntata di martedì 25 luglio 2023. Dopo quanto accaduto, Mehdi ha voluto dormire in officina. Nel frattempo, la suocera e la madre di Zeynep cercano di convincere la ragazza di chiarire con lui e di consumare. Nel frattempo, Faruk è tornato perché vuole riconquistare Zeynep con una proposta senza precedenti. Così prende il suo stesso autobus e le rivela di aver comprato due biglietti direzione Londra per partire insieme e ricominciare da zero. Oltre la tristezza, Zeynep è pervasa da confusione, nonostante l’amica le consiglia di riprendere in mano la sua vita e di realizzare i suoi obiettivi. Intanto, Mehdi chiede a Nuh di raggiungere la sua sposa per darle i soldi del bus e così scopre dell’incontro avvenuto con Faruk.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 26 luglio 2023. Nuh racconta quanto ha visto. Mehdi perde ogni speranza. L’uomo pensa che tra i due ci sia ancora amore, quindi, va dal suo avvocato e chiede che il matrimonio venga annullato in quanto non è mai stato consumato. Zeynep è sempre più infelice, triste e confusa. Sakine e Zeliha sono interessate a non far finire il matrimonio e così si alleano. Mehdi chiede a Zeynep di firmare la documentazione per annullare il matrimonio. Non solo la donna firma, ma subito dopo corre in aeroporto da Faruk.

Anticipazioni della puntata di giovedì 27 luglio 2023. Mentre la vita coniugale è in subbuglio, Mehdi viene arrestato per sfruttamento di minore. Effettivamente, Nuk e Kiribit sono ancora in età scolare e lavorano in officina con lui. L’intento di Mehdi, però, non era di sfruttarli ma di tenerli lontano dalla strada. Kiribit finisce in casa-famiglia ed è terrorizzata. Intanto, Zeynep parla con Faruk, lo lascia per sempre e non parte per Londra. Tornata a casa, apprende quanto avvenuto e aiuta in tutti i modi Mehdi, anche se non riesce ad andare a visitarlo in prigione.

Anticipazioni della puntata di venerdì 28 luglio 2023. Mehdi viene rilasciato. Zeynep ha un pensiero in meno e va a trovare Kiribit nella casa-famiglia. La ragazza, però, si è offesa perché credeva che Zeynep l’avrebbe portata con sé. I sensi di colpa porteranno la donna a prendere una decisione inaspettata. Il ciclo di Benal è in ritardo: crede di essere rimasta incinta e che il padre sia Mehdi. Per tale ragione, Benal vuole capirne di più del matrimonio e invita Zeynep a prendere un tè.

Come vedere la serie su Canale 5

È possibile vedere la serie “My Home My Destiny” su Canale 5 da lunedì al venerdì alle ore 15:48 e anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove saranno disponibili in on demand le puntate.