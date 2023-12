Scoppia bombola d’ossigeno in ospedale: paziente gravemente ustionata dalle fiamme

Sul posto anche i vigili del fuoco per le verifiche del caso.

Momenti di panico in una sala Covid dell’Ospedale di Frattamaggiore nel napoletano. Rocambolesca la dinamica, che ha visto una donna che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe acceso una sigaretta facendo inavvertitamente prendere fuoco al materasso. La paziente a quel punto, nel tentativo di fuggire al rogo, avrebbe staccato il tubo dell’ossigeno causando l’ampliamento delle fiamme che l’hanno investita in pieno.

Sanitari come pompieri

A domare l’incendio sono stati gli stessi sanitari che, però, nulla hanno potuto per proteggere la malcapitata rimasta gravemente ustionata. La donna si trova attualmente ricoverata presso l’ospedale Cardarelli in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Allertati dal 112, ad intervenire sono stati i Carabinieri della compagnia di Caivano. Sul posto anche i vigili del fuoco per le verifiche del caso.