Napoli, Spalletti al veleno: “Non rispondo a De Laurentiis, mi godo lo scudetto”

Continua il botta e risposta a distanza tra l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti e il presidente Aurelio De Laurentiis

“Non commento le parole del presidente. Sono organizzato mentalmente per festeggiare con il popolo e con i calciatori. Per questo, anche oggi hanno fatto una grande partita”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti a Dazn dopo il pareggio 2-2 con il Bologna.

Spalletti: “I napoletani rendono tutto più facile”

“Cosa rimane dentro di questi due anni e soprattutto dell’ultimo? Tantissime cose. Per costruire un campionato come quello che abbiamo fatto noi, ci vuole la partecipazione di tutte le componenti. Il sentimento della città fa la differenza, motiva, dà la qualità e ti fa risollevare quando sei un po’ depresso. Basta incontrare i napoletani e diventa tutto più facile”, ha aggiunto Spalletti.