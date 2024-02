Nasconde in garage SUV rubato: 50enne denunciato nel Catanese

Gli accertamenti nelle Banche Dati delle forze di polizia hanno consentito di accertare la provenienza furtiva dell’autoveicolo.

Nel corso di mirate attività di polizia giudiziaria, finalizzate al contrasto degli illeciti in materia di armi, i poliziotti del Commissariato di Adrano hanno denunciato un 50enne. Si tratta di un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per spaccio di stupefacenti, gravemente indiziato del reato di ricettazione. In particolare, durante le attività di osservazione e monitoraggio, i poliziotti del Commissariato sono venuti in possesso di diverse informazioni. Dalle stesse si presumeva l’illegittima presenza di armi o di materiale esplodente all’interno di un’abitazione ubicata nel territorio di Adrano.

Gli accertamenti

I poliziotti hanno per questo proceduto con una perquisizione domiciliare dell’appartamento. Non avendo rinvenuto quanto credevano di scovare, l’attenzione degli agenti è tuttavia caduta su un SUV dal quale erano state smontate molte componenti. Gli accertamenti nelle Banche Dati delle forze di polizia hanno consentito di accertare la provenienza furtiva dell’autoveicolo. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti alcuni effetti personali e oggetti riconducibili alla proprietaria, alla quale sono stati riconsegnati insieme alla macchina. Alla luce di quanto accertato, il 50enne è stato denunciato per ricettazione. Tutto il materiale e gli attrezzi utilizzati per smontare le componenti della vettura, tra i quali anche un generatore di corrente visto che il garage era privo dell’allaccio alla rete elettrica, sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.