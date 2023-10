Avola, agenti del Commissariato salvano due gatti

Due gatti sono stati salvati dalla Polizia. Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato di Avola sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto da parte dell’Associazione LAI Guardia Nazionale (lega anti-specista italiana). I poliziotti hanno così salvato due micetti rimasti chiusi e abbandonati all’interno di un appartamento.

La dinamica dei fatti

Nello specifico era nata una diatriba tra l’affittuario e i proprietari di dimora del centro del paese per questioni legate a inadempienze contrattuali. Dunque il relativo appartamento era stato chiuso. In tale circostanza è emerso che all’interno dell’abitazione erano rimasti segregati gli animali di proprietà dell’affittuario. Gli agenti, a seguito di una mediazione delle parti in litigio, hanno determinato l’apertura dello stabile e il recupero dei gattini restituiti alla legittima proprietaria tramite il personale del LAI.